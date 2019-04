PASO en Santa Fe: Bonfatti se impone en los comicios y Cambiemos se ubica tercero

Omar Perotti, precandidato a gobernador del frente peronista Juntos, sostuvo que unas vez superadas las PASO habrá unidad entre su sector y el de Bielsa. "No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", explicó.