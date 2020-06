Qué pasa con los que aún no cobraron o no pudieron cobrar el bono de $10.000

Anses terminó el miércoles con la fecha de cobro de la primera tanda del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) al pagarle el bono de $10.000 a los últimos beneficiarios que optaron por el cobro del IFE por Correo o por Banco Nación. El 2do bono IFE o refuerzo del IFE comenzará a pagarse el lunes 8 de junio. Quienes ya tienen calendario de pago son los beneficiarios de AUH y luego de ellos se abonará a los que cobran IFE por CBU. Sin embargo, hay una porción de personas que aún no cobra los primeros $10.000. ¿Qué pasa con aquellos cuyo caso fue reconsiderado en la Atención Virtual porque vertía algún tipo de error? ¿Y qué pasa si no fui a cobrar el día que me tocaba?

Son más de 400.000 las personas que, después de que su solicitud para cobrar el IFE fuera rechazada, actualizaron datos en la Atención Virtual o ANSES los reconsideró automáticamente, y esperan por el cobro del bono de $10.000 que les corresponde.

Mientras ya está la fecha de cobro para los primeros en cobrar el refuerzo de IFE, que serán los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo, se espera por la difusión del calendario de pago de estos otros tantos beneficiarios cuyo caso fue reconsiderado.

Para que el caso sea reconsiderado debieron modificar algún dato personal o económico erróneo y, en la consulta de trámite, haber recibido la aprobación de la solicitud para el IFE.

Dentro de esas 400.000 personas hay quienes completaron correctamente la inscripción, recibieron la aprobación de la solicitud del IFE pero no optaron por el medio de cobro en la primera oportunidad y lo hicieron después del 20 de abril.

Estas personas también esperan por el calendario de pago que coincidirá con la fecha de cobro de los casos reconsiderados.

También hubo personas que, con el IFE aprobado y el medio de cobro elegido, no pudieron cobrar el bono de $10.000 el día que les correspondía según la fecha de cobro emitida por la ANSES.

En esos casos, la primera posibilidad es que cobren tanto el primer bono de $10.000 como el Refuerzo IFE los dos juntos en la fecha de cobro que les corresponda este último. La otra posibilidad que estudia la ANSES es que se difieran en estos casos las fechas de cobro y primero reciban el bono y luego el Refuerzo, según publicó Clarín.

Los calendarios de pago para los que no eligieron el cobro por CBU aún no han sido formalizados.

El 2do bono IFE, segunda tanda o refuerzo de IFE lo cobrarán todos los que cobraron (o esperan por cobrar) el primer bono de $10.000 sin necesidad de realizar ningún trámite extra.

No se abrió ni se abrirá una nueva inscripción y el universo de personas contemplado ya fue definido.

Para acceder al bono IFE había, no solo que formalizar la inscripción, con excepción de los AUH, sino además cumplir con determinados requisitos.

Les corresponde solo a:

Que cumplan con:

+ un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.una prestación de desempleo.+ jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.+ planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Cabe recordar que solo lo cobra una persona por familia, priorizando a las mujeres.

Los primeros en tener calendario de pago confirmado para el refuerzo de IFE son los beneficiarios de AUH, que cobrarán el bono de $10.000 junto al monto de su asignación (con aumento).

*(El lunes 15 de junio es feriado)

En la página web de la ANSES podés chequear con tu número de DNI tu fecha y lugar de cobrohttps://www.anses.gob.ar/fecha-de-cobro-beneficio