Para Peña, en la sociedad hay "presunción de culpabilidad" de la Policía

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que en muchos sectores de la sociedad hay "presunción de culpabilidad" sobre las fuerzas de seguridad, pero eso no se aplica "de la misma manera" a quienes delinquen.



Además consideró que en la democracia argentina siguen pendientes temas como la seguridad ciudadana y "la protección de derechos y de la vida de la gente".



En una entrevista que publicó el diario Página 12, Peña consideró que "hay todavía una presunción de culpabilidad en ciertos sectores respecto de las fuerzas de seguridad", en una idea que traza "una continuidad histórica desde la dictadura para acá".



Sin embargo, consideró que ese mecanismo "no aplica de la misma manera a las situaciones de personas que están delinquiendo".



"A la democracia argentina le ha costado resolver el tema de la seguridad ciudadana, en torno al tema del protección de derechos y de la vida de la gente", analizó.



Además consideró que para eso se necesitan "fuerzas de seguridad jerarquizadas, capacitadas, pero también respaldadas en su accionar".



Se refirió así a las críticas que recibió el presidente Mauricio Macri por recibir al agente policial Luis Chocobar, embargado en 400.000 pesos y procesado por matar al menor que acababa de apuñalar en un robo a un turista estadounidense en La Boca.



Peña apuntó que para Macri "hubiera sido más cómodo y más fácil hacer lo que hizo la mayoría de la política en estos años, que nunca respaldó a un agente de las fuerzas de seguridad".



"Él no vino a hacer lo que siente que es cómodo, sino lo que cree que es importante para salir adelante como país", subrayó acerca del encuentro del Presidente con el policía.



Por otra parte, el jefe de Gabinete afirmó que Jorge Triaca, "no cometió ningún hecho de corrupción ni un hecho que vulnerase la ley", al responder sobre las críticas al ministro de Trabajo luego de la difusión de un audio donde despide a una empleada doméstica y su contratación en un gremio intervenido por la cartera laboral.



"Sí un error, que lo hemos marcado. No consideramos que por eso quede afectado lo que es Jorge Triaca como ministro, su integridad y su capacidad para ejercer el cargo", apuntó Peña.



Sobre el recorte en diferentes áreas del Estado, sostuvo que responde a un "ordenamiento" en muchas reparticiones cuya dotación de personal "ha crecido muy fuertemente los últimos cinco o diez años del Gobierno anterior sin un criterio de para qué crecieron".



"El Estado también tiene que lograr eso para el día de mañana fortalecer el caso del concurso y de una carrera pública" que no tenga que ver con un "ingreso por militancia", sostuvo.



"Hay una idea muy arraigada de que la cantidad de gente equivale a la acción", siguió Peña, que recordó que hoy en Aerolíneas Argentina "vuela 40 por ciento más de gente y con mucho menos déficit".



"Mucha gente entró al Estado después de la crisis de 2001 como una forma de conseguir un pasar. Trato de no juzgarlos. Pero el INTI el 2005 tenía la mitad de empleados. Con menos gente, el INTI está produciendo cada vez más trabajo. Todo lo que hacemos es para promover la creación de más empleo", puntualizó el jefe de Gabinete.