Para Marcos Peña: "Este no es el momento más difícil del Gobierno"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña dijo en la noche del domingo que el actual "no es el momento más difícil que atraviesa el Gobierno", ya que la instancia más crítica fue en diciembre de 2015, cuando asumió la Presidencia Mauricio Macri, porque "entonces carecíamos de reservas en el Banco Central en un contexto de desempleo y recesión".



"¿Es un momento díficil?, sí; ¿es el momento más difícil que nos tocó?, no. Hay que llevar tranquilidad a la gente porque estamos seguros de que vamos a salir bien de ésto", dijo Peña antes de pedir "madurez" y "responsabilidad a la oposición", durante una entrevista que concedió al programa de TV La Cornisa.



"El exceso de entusiasmo pudo habernos llevado a cometer errores", admitió Peña, aunque advirtió que "no añoramos la comunicación kirchnerista" porque "para solucionar tus problemas no creo que necesites que te mientan como lo hacía el gobierno anterior", sentenció.



El jefe de Gabinete señaló que con los vaivenes económicos de las últimas dos semanas, el Gobierno "perdió un escalón de confianza".



"Estamos en una cornisa entre la confianza de los argentinos y la confianza de los que nos tienen que prestar el dinero", agregó Peña, al considerar que "por diversos motivos, internos y externos, ésto nos colocó un escalón más abajo en cuanto a la confianza y credibilidad del Gobierno".



Sobre la posibilidad de entablar un "acuerdo nacional", Peña aclaró que "el acuerdo nacional más importante es el presupuesto nacional y en ese sentido sostuvo que "es excelente que debatamos el presupuesto en el Congreso".



"Queremos llevar tranquilidad a la gente, entendemos la angustia que pueden sentir, pero queremos decirles que estamos convencidos de que hemos desarrollado un programa económico y políticas públicas que previenen las crisis del pasado", dijo.



Peña valoró que el Presidente "siempre ponga la verdad sobre la mesa" y dio mérito al Gobierno por conseguir un "crecimiento que lleva siete trimestres consecutivos"; en esa línea, también ponderó que se haya logrado una baja de 4 puntos en el PBI.