Para Macri:"La Argentina entró en una nueva fase y puede cumplir un papel significativo"

El presidente Mauricio Macri coronó su visita a Davos con un discurso frente al Foro Económico Mundial, en el que mostró su predisposición a que se avance con un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.





"Creo que es una oportunidad sin par para ambos. La semana que viene tendremos una reunión importante en Bruselas. Estamos cerca de sellar un acuerdo. Me voy a reunir con Macron y espero que me dé buenas noticias, porque me han dicho que tenemos una traba con la agricultura", señaló





El jefe de Estado destacó además que "Argentina ha dejado atrás el experimento populista, evitando una crisis económica". En ese sentido destacó los cambios institucionales que se realizaron bajo su gestión: "Es necesario aumentar las inversiones y para eso hay que ser predecible, fiable y respetar el estado de derecho. Eso fue lo principal de nuestra tarea en estos dos años y hemos mejorado mucho. Estamos haciendo lo propio para mejorar la independencia y la calidad de la Justicia".





Tras esa introducción, invitó a los empresarios a que inviertan país, porque "hoy ningún otro tiene mayor potencial que Argentina". En ese aspecto destacó que hay área enormemente atractivas como "la minería, la energía y el turismo".





Al respecto, al ser consultado sobre las reformas laborales, Macri señaló: "Tenemos que convencer a los sindicatos de que sean parte del cambio, preparar a nuestros hijos para empleos que hoy no existen. Este es el nuevo mundo".





El jefe de Estado también habló de la crisis de Venezuela y fue contundente: "No soy optimista, no es una democracia, los ciudadanos están sufriendo mucho y las cosas van de mal en peor".