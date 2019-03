Para Estela de Carlotto, este 24 de marzo no es una fecha de celebración "sino de memoria"

Carlotto dijo que "todos los genocidas que están siendo juzgados y condenados en tribunales regulares con derecho a defensa en juicio no confiesan ni se arrepienten y prometen volver a hacer lo que hicieron si fuera necesario".





Expuso que ello "nos mueve a decir 'no queremos eso' y a asegurar a las generaciones futuras y actuales que no queremos que les ocurra lo que les pasó a nuestros hijos por ser pensantes".





Carlotto planteó que mientras las Abuelas tengan vida, seguirán manteniendo viva la memoria y opinó que "el día que no estemos ninguna abuela, los nietos –que ya son parte de nuestra institución- van a seguir buscando respuesta a las tres consignas de memoria, verdad y justicia".





"Esto no tiene tiempo, sino que tiene que tener respuestas. La sociedad no tiene que quedar en blanco con una historia tan tremenda que fue totalmente clandestina y, por eso, esta oscuridad e incertidumbre que nos agobia desde hace tantos años. Pero hay persistencia y herederos para seguir", apuntó.





Remarcó que en estos, las Abuelas de Plaza de Mayo "aprendieron mucho" y destacó "la lucha de las mujeres, que tenemos adentro una fuerza de amor tan grande que nos retempla y nos hace tener coraje y afrontar riesgos, peligros y hasta la muerte".





Graficó que "hubo madres desaparecidas", añadió que "nosotras luchamos hasta conseguir el objetivo y, aún así, seguimos luchando por lo que falta", y dijo que "esa lucha de la mujer se ha transferido a todas estas generaciones que nos siguieron no solamente en Argentina sino en el mundo".





"Estamos seguras de que las generaciones venideras seguirán con este reclamo de memoria, verdad y justicia porque ya nos superan en la presencia de la demanda, de la manifestación, de la unidad en grupos para reclamar derechos de la mujer y otros que son universales, como el derecho al trabajo, a tener salud atendida, educación, casa, todo esto que está en este momento tan maltratado y agónico", manifestó.





Carlotto expresó que cuando a sus 88 años realiza un repaso de su vida, se asombra "de todo ese recorrido por el mundo para proclamar lo que estaba pasando en la Argentina cuando acá se hablaba de que no había personas que habían perdido la libertad ni niños nacidos en cautiverio y nos desacreditaban".





"He recorrido el mundo y he hablado con personajes importantísimos, he tenido acceso a organizaciones como Naciones Unidas la OEA, Amnistía Internacional, y en muchos países de Europa y América. Me asombro y digo: 'cuánto hemos hecho y a la vez qué poco', porque falta tanto todavía", destacó.





La titular de Abuelas manifestó que ya se recuperaron 128 nietos, que aún restan encontrar otros 300 más y dijo que "a nosotras nos mueve el amor y eso lo transmitimos a los jóvenes que van a seguir nuestra lucha".





"Nunca violencia, nunca venganza, odio o revancha. Siempre con la firmeza total, el cerebro bien frío y el corazón lleno de amor para que esto no se olvide por más que haya gobiernos sin sentimientos que pretendan hacerlo", concluyó.





Fuente: Télam