Para el titular de la UIA "es el momento más difícil para la industria desde 2002"

Con una caída que solo en octubre fue del 6,8%, la industria fue uno de los sectores más golpeados durante el 2018 por la combinación de la alta inflación, la recesión y la disparada del dólar. Y en ese sentido, como para graficar el cuadro de situación, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, aseguró que "este es el año más difícil para nuestra actividad desde 2002".







"Sin dudas, este es el año más difícil para la industria desde 2002. Cuando usted tiene un motor, hace crecer todo. Hoy ese motor se apagó por el tema de los cuadernos y un montón de cosas. Hemos tenido devaluación y estamos haciendo un ajuste y en recesión. No hay drivers que nos estén empujando", afirmó Acevedo en una entrevista con El Cronista.









Para el empresario, el Gobierno carece todavía de un plan económico integral. "Tenemos medidas de coyuntura, aún no hemos salido del ajuste cambiario. Lo podemos ve porque con tasas del 60%, el tipo de cambio donde está y no teniendo hoy el Gobierno problemas de financiamiento, el riesgo país es 800 puntos. Eso está diciendo claramente que hoy no hay confianza en la Argentina", agregó.









A una semana de terminar el año, Acevedo admitió que "no se ve un horizonte claro" en relación con los próximos doce meses y que desde la industria ven con "escepticismo" que en marzo surjan noticias positivas. "Lo que más nos preocupa es cuándo se va a reactivar el mercado interno", concluyó.