Para el Gobierno Nacional el paro es "poco oportuno"

En la previa del paro nacional, el Gobierno salió a criticar a los líderes de la CGT que impulsaron la medida, que calculan tendrá un fuerte impacto en la actividad económica en momentos "en los que estamos saliendo de la crisis".









Los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica , y de Transporte, Guillermo Dietrich , dijeron "respetar" la decisión de los gremios de realizar la medida de fuerza, pero evaluaron que "no es el momento" de parar el país, y le adjudicaron "motivaciones políticas".





"Respetamos el derecho constitucional que tienen los gremios de hacer huelga. Seguimos pensando que no es el momento adecuado, estamos haciendo un esfuerzo colectivo, empresarios trabajadores, para superar esta crisis", dijo Sica en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.









"La actividad está cayendo y tenemos que empezar a recuperarla. A pesar de eso seguimos manteniendo los canales de diálogo abiertos, vamos a seguir trabajando, charlando en cada uno de los ámbitos como lo hacemos con las mesas sectoriales", agregó Sica, que desde hace un mes absorbió las carteras de Trabajo y Agro.









¿ Hay intencionalidad política? "Seguramente algunas organizaciones ponen por delante sus intereses políticos más que la defensa de sus propios trabajadores", dijo Sica. Reconoció que hubo "conversaciones" con la CGT, pero afirmó que "nunca estuvo en el Gobierno la intención de que la CGT tuviera que frenar el paro".









Más duro, Dietrich interpretó que "esta no es la forma en la que se resuelven los problemas, eso no significa que no tengamos desafíos, pero estas posturas que a veces toman los sindicatos, que frente a las diferencias terminan parando el país, generan un costo enorme para el país. No ha dado resultados en el pasado, lamentablemente tampoco dará resultados en este caso", afirmó.





En cuanto a la posibilidad de episodios violentos, Dietrich señaló: "Como Estado vamos a trabajar para permitir la libre circulación, y hacemos un llamado a la responsabilidad. Hay libertad para hacer huelga en nuestro país, eso no significa impedir a otros la libertad de movilizarse, trabajar, abrir sus negocios. Queremos dejar atrás las actitudes a veces cuasi mafiosas, de activar la violencia si alguien no hace lo que uno quiere, algo que cada vez ocurre menos por suerte".





Impacto económico

Desde Presidencia informaron que solo en lo que se refiere al transporte habrá unos 15 millones de afectados entre colectivos, trenes, subtes y transporte aéreo, en dónde habrá unos 600 vuelos afectados. Y según el Ministerio de Hacienda, las pérdidas por la huelga alcanzarían los 31.600 millones de pesos.

Al igual que todo el Gobierno Sica y Dietrich se mostraron optimistas en los resultados de la gira presidencial por los Estados Unidos, y afirmaron que es "inminente" el anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI.









Fuente: La Nación