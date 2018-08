Para el fiscal no son necesarios los cuadernos de las coimas para avanzar en la investigación

"Esto es algo que todos sabíamos que pasaba, pero que que en este caso a alguien se le cayó una foto que lo prueba". Así grafica en la intimidad el fiscal Carlos Stornelli la causa de corrupción que le cayó entre manos, la más escandalosa de los últimos tiempos. Está convencido de que no importa si no aparecen los cuadernos, porque el testimonio del chofer Oscar Centeno -su confesión- confirma todo lo que está en las copias.

¿Para quién escribía esas libretas? Mientras que la ex esposa de Centeno cree que su ex buscaba chantajear a Baratta, el fiscal descartó que se tratara de un agente de inteligencia encubierto: no descartan el chantaje, pero creen, más bien, que la voluntad literaria del chofer surgió como modo de cubrirse. Más allá de las especulaciones, hasta el momento en que cayó preso, Baratta le pagaba 30.000 pesos por mes, todo indica que para comprar su silencio.

Entre Centeno y Baratta no existía ni relación de amistad ni fidelidad alguna. Por eso, en cuanto el caso salió a la luz, rápidamente el ex chofer se acogió a los beneficios de la ley del arrepentido. Al momento de ser indagado, Centeno estaba algo asustado: sucede que su primer abogado defensor le había sido puesto por su ex jefe, no para ejercer su defensa, sino para garantizar que no hablara. Luego de que se le asignara defensor oficial, pidió protección para él y para sus 15 hijos (13 biológicos y otros dos "de crianza").













"En la Argentina no puede garantizarle la vida a nadie", le escucharon decir a Stornelli, que sin embargo no cree que Centeno corra peligro, pues ya declaró en sede judicial y ya dijo todo lo que tenía para decir. En cualquier caso, el fiscal ordenó brindarle seguridad a Centeno y su familia, y también ordenó aumentar su propia custodia.