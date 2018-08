Para el escritor Jorge Asis todos sabían de las coimas de los Kirchner

"Esto se sabía, todos lo sabíamos... Yo te definí a Néstor Kirchner como un líder de culto y un fenómeno delictivo, un fenómeno recaudatorio", le dijo anoche Jorge Asís a Alejandro Fantino en "Animales Sueltos", el ciclo nocturno de América, señalando que los "cuadernos Gloria" de Oscar Centeno "lo que hicieron fue cambiar la pelota de arco, porque ahora todos hablamos de si La Doctora (CFK) irá presa o no". Y sobre el sistema recaudatorio de la pareja patagónica, el escritor ironizó señalando que "hasta el Gordo Valor hubiera aprendido de los Kirchner".

"El problema de Cambiemos es que no tendrían que haber puesto la vara de la transparencia tan alta", explicó Asís, señalando que "yo me solidarizo con los familiares de las víctimas, pero nosotros no estamos en el Titanic, estamos en el ARA San Juan, estamos ante otro Pagadios y nadie tiene la menor idea de como vamos a salir de esto, estamos en un kilombo y hablamos de tonterías... La deuda con el FMI no se va a cumplir".

"A Macri le conviene tenerla a La Doctora en Comodoro Py, pero no presa", consideró el escritor, apuntado que "le dieron un tiro libre a La Doctora para que les responda (por el acto de hoy con sindicalistas), le dan un escenario para que todos la escuchen". Precisó además que "algunos kirchneristas creían que esto (por los cuadernos) era cosa de Milani, otros hablaban de Stiuso, esto se hizo naturalmente así, apareció ese cuaderno y hoy todo el mundo está conmovido por algo que todos sabíamos. Casi parece una sincronización de periodismo, política y Justicia. Algo asi como la mafia del bien", aseguró.

"Para ganar una partida de ajedrez a veces tenés que entregar un alfil", dijo Asís, aunque estimó que "seguramente mañana todos los empresarios empiezan a pagar fianzas y se van a la casa". "Acá creen que estamos en el mundo por las figuritas de Billiken, pero estamos en un gran problema económico y de credibilidad, por eso cuando hablan de los cuadernos, de los manuscritos del Mar Muerto, yo creo que estamos para más...", opinó, hablando además de las chances políticas de Tinelli: "para ser candidato primero tiene que volver a romperla en la televisión, pero me dijeron que tiene muy buenos asesores, no es ningún tonto".

"No me gustó el ataque vandálico berreta al Teatro Ateneo, si los tipos que están en la cultura no lo repudian, si no hablamos de eso, estamos en más problemas todavía" agregó, indicando que "lo único que pasa en la Argentina es el tiempo, estamos anclados en un momento complicado, felicito a los colegas de La Nación por su investigación, aunque esto estaba servido", destacó el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes.

"Yo pararía un poco la mano contra Moyano y contra los docentes, ese intento de aplicar esas multas no va a llevar a nada, este es un momento para seducir, de tener grandeza de estadista para calmar a tu sociedad", concluyó.





Fuente: Perfil.com