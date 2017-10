Para el abogado de De Vido "es una extorsión encarcelar sin elementos a una persona"

Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, afirmó hoy que "es una extorsión encarcelar sin elementos a una persona y enseguida enviar el mensaje de que si habla le darán un premio".





"Es una extorsión encarcelar sin elementos a una persona y enseguida enviar el mensaje de que si habla le darán un premio. Se lo detuvo no por razones serias sino para obtener información. No estoy de acuerdo con eso, la legitimidad de la justicia penal no está dada", afirmó Rusconi.





En declarciones a la radio La Red, el letrado afirmó que De Vido quiso mantener su "perfil de seriedad" durante la detención y luego de que la Cámara baja dictara su desafuero dijo: "Vamos ya, presentémonos".





"No se iba a entregar antes porque era un diputado en situación de libertad. Tardamos cinco minutos en llegar, no sé si lo vio. El se iba informando de lo que sucedía por lo escuchaba en la radio y yo le iba transmitiendo", explicó el letrado.





De Vido quedó detenido este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados aprobara su desafuero por 176 votos a favor y una abstención.





Un juez federal había solicitado que le quiten los fueros para poder apresarlo, en el marco de una causa que investiga una presunta malversación de fondos destinados a la mina de carbón de Río Turbio.





"Lo que se abandonó ayer es el Estado de Derecho desde el Parlamento. Los diputados dejaron instalado que cualquier denuncia puede generar que a un sujeto lo detengan con sólo decir de modo arbitrario que quizás puede obstaculizar la investigación", afirmó Rusconi.





Al ser consultado acerca de si el exministro podría ofrecer información sobre presuntos ilícitos, el abogado indicó: "Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar".





Creo que del diálogo que tengo permanentemente que tengo con Julio De Vido ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas", afirmó.





Además, el abogado manifestó que "él ya hablado en el expediente a través de un escrito y ha demostrado que no ha tenido en los hechos ningún tipo de responsabilidad".