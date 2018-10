Pablo Moyano lanzó: "Ojalá que me citen a declarar"

A la espera de que la Justicia decida si va o no preso, Pablo Moyano dijo que está a disposición de la causa por asociación ilícita en Independiente. "Ojalá que me citen a declarar, no me voy a fugar", dijo el vicepresidente 1° del club, que dijo que el Gobierno está detrás de esta causa, en "represalia" porque Camioneros firmó una paritaria paritaria superior al 15%.





El juez Luis Carzoglio debe definir si acepta o rechaza el pedido que hizo el fiscal Sebastián Scalera, que solicitó el arresto del secretario adjunto de Camioneros al acusarlo como partícipe de una asociación ilícita por vinculaciones con la barra brava del club de Avellaneda.