Otra vez aumentaron los cigarrillos, pero no cayó el consumo

Los cigarrillos volvieron a subir un 9% promedio, según anunció la tabacalera Massalin Particulares. Se trata del séptimo incremento en lo que va del año, ya que el anterior había sido aplicado en los primeros días de octubre último. De acuerdo con los nuevos listados, los cigarrillos Marlboro Box de 20 aumentarán de $116 a $130; los Marlboro KS de 20, de $105 a $115; y los Marlboro Box de 10, de $59 a $65.

























Los Philip Morris pasarán de $105 a $115 para su versión box y de $96 a $105 para la versión KS. Los Benson & Hedges y Virginia Slims se venderán a $145 en su versión box de 20 cigarrillos, cuando el precio anterior era de $130. Como siempre, las tabacaleras emitieron un comunicado cuestionando los impuestos que deben pagar y la competencia desleal frente al contrabando.

























Asimismo, remarcaron que los kioscos no pueden cambiar el precio establecido por la empresa, algo que se viene dando ya que los comercios ofrecen ya no el paquete si no una unidad.