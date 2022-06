Ordenaron retener los pasaportes de los iraníes para impedir que dejen el país

El magistrado también les pidió a los organismos encargados de la seguridad aeroportuaria que remitan al juzgado todos los movimientos del avión de la empresa venezolana Emtrasur en el que viajaban 14 tripulantes venezolanos y otros 5 iraníes.

La medida judicial fue tomada luego de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmara que uno de los tripulantes es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, estructura militar considerada por Estados Unidos como una organización terrorista.

Hay dos causas penales abiertas en torno al avión: una, iniciada por Gerardo Milman y otros diputados de Juntos por el Cambio; y otra a cargo del propio juez Villena en la justicia federal de Lomas de Zamora. Justamente, allí se presentó este lunes la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante para reclamar que los tripulantes iraníes del avión no abandonen la Argentina.

La fiscal federal Cecilia Incardona, por su parte, aún no pidió formalmente ninguna medida para investigar al avión fantasma en ninguno de los dos procesos. Al parecer, la fiscal creería que no existió delito alguno y por ello no requirió al juez que instruya las causas, un requisito esencial para poder iniciar las investigaciones.

Más allá de la postura de Incardona, muchas dudas sobrevuelan el caso. La principal es por qué el avión vino a la Argentina: según una hipótesis inquietante que fuentes involucradas en la investigación revelaron a un medio nacional, el avión habría estado testeando una nueva ruta aérea y comprobando la debilidad de la seguridad del espacio aéreo argentino.

También resta saber con precisión cuál era la tripulación y la carga completa que transportaba la nave. ¿Llevaba sólo autopartes o cuando hizo escala en Córdoba y abrió sus puertas y bodega pudieron bajar otros tripulantes y otros productos?

Además, ¿por qué Uruguay no dejó ingresar a la aeronave a su espacio aéreo y, por el contrario, Argentina no formuló objeción alguna? ¿Cuánto tiempo sobrevoló el avión el territorio argentino con el transponder apagado, sin informar su geolocalización? Son muchas preguntas que tal vez nunca sean esclarecidas si la investigación se cae y los iraníes logran salir del país.

