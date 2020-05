Un obstetra dio positivo y ahora buscan a 50 embarazadas para saber si las contagió

Un centro de salud de la ciudad de Mar del Plata, convocó a unas 50 pacientes tras confirmar que un médico que las atendió en los últimos diez días en la institución, contrajo coronavirus.

Se trata de mujeres embarazadas que fueron atendidas por el obstetra Guillermo Cayrol. La idea es contactarlas para someterlas a un hisopado y determinar así si tienen covid-19.

La secretaria del médico y otras personas que trabajaban con él y de su entorno también fueron testeadas, según consignó el portal Ahora Mar del Plata.

El médico de 62 años, que actualmente cumple el aislamiento en su vivienda sin síntomas, dio positivo en coronavirus el pasado lunes y encendió la luz de alarma.

La Secretaría de Salud precisó que el especialista infectado permanece en cuarentena en su domicilio en el Country Costa del Sol de Balneario Parque Mar Chiquita, desde que fue detectado como caso sospechoso en Mar del Plata.

En las últimas horas, el médico les envió un mensaje de WhatsApp a sus vecinos para contarles que se contagió pese a que cumplió todos los protocolos para evitarlo.

"Estoy un poco schokeado. He cumplido con todas las normativas de seguridad. Llegaba a casa y me cambiaba, me bañaba, me ponía ropa nueva y salía únicamente a hacer las compras". dijo Cayrol.

Además, en una entrevista con radio Mitre señaló que "el virus está circulando y puede estar en cualquier lado". "El contagio puede haber sido de otro contacto que no tenga nada que ver con la institución", conjeturó.