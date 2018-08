Habló José López, un arrepentido diferente, porque hasta aquí el "arrepentimiento" de los empresarios se ligaba directamente a una actitud de quienes buscaban solamente no ir presos; sin que eso signifique acto de contrición alguno. La evidencia expuesta hoy genera todo tipo de especulaciones políticas, pero la única verdad es la realidad. La Obra Pública en la Argentina está toda sospechada y más allá de lo que determine la Justicia, la gente ya dictó sentencia: El pago de sobornos para acceder a contratos millonarios con el Estado es una práctica constante. El robo descarado se sucedió en estos últimos años de una manera descomunal.

Cabe aclarar que lo descomunal explica que siempre fue una situación común, lo que sucedió ahora es que fue a mansalva.

La cantidad de millones de dólares robados a la gente significa que no se hicieron escuelas, hospitales, rutas, viviendas, diques, perforaciones subterráneas para tener agua, cloacas, gasoductos, torres de alta tensión, explotaciones petroleras, mineras y de recursos naturales. Significa no haber paliado el hambre de miles de niños, significa no haber generado condiciones de trabajo, y no haber obrado para hacer una Argentina competitiva que sentara bases en el ahorro. Ese es el significado de la corrupción. Eso es lo que nos robaron.

Seguiremos en esta semana escuchando el absurdo fundamento de quienes dicen que esta es una maniobra del Gobierno para tapar la nefasta economía, vaya menosprecio por el pueblo otra vez; a ver si se entiende: El Gobierno de Macri se tiene que hacer cargo de la economía, y el anterior se tiene que hacer cargo de la corrupción. Una cosa no tapa la otra, las dos son importantes. Hartos estamos de tener que optar entre corruptos o ineptos. Los gobernantes deben ser honestos y aptos, las dos cualidades son básicas para cualquier mortal que se desempeñe en el trabajo y en la vida. Cualquier país que haya obtenido éxito no relegó ninguna de esas dos condiciones. No se trata de elegir ladrones porque hacen, o elegir supuestamente honestos pero incapaces.

El miércoles volverá a ingresar el pedido para que se permita el allanamiento al departamento una senadora que no es ni más ni menos que quien está señalada como la responsable de ese robo, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, debe dar explicaciones y debe darlas ante la Justicia. No merecemos vivir como espectadores el destino de los corruptos sin que esta investigación llegue a fondo y eso será cuando se allane todo el camino para que la investigación siga su curso.

Nos gana la desazón, la tristeza y también la desesperanza cuando vemos que todo sigue igual y no se repara el daño.

Como ciudadanos debemos siempre recordar este momento de nuestra historia, no dejarlo pasar y hablar con nuestros hijos para que ellos sepan que esto no debe pasarnos nunca más, hay que gritarlo a los cuatro vientos para que quede siempre en nuestra memoria, para exigir que funcionen los tres poderes del Estado y para que la Justicia vuelva a ser creíble.

Sólo así, me queda esa sola esperanza, podré sentir que habremos aprendido de nuestro pasado y será la única manera de no enajenar nuestro porvenir.

Por eso:

Suplicamos que se sepa la verdad, conminamos a que nos devuelvan lo que es del pueblo; demandamos Justicia para los culpables y a los infames que nos robaron los sueños, solo ante Dios tendrán el juicio final, porque a la gente solo le despiertan desprecio.