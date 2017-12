Nuevo parte de la Armada: "Se siguen investigando puntos"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, brindó un nuevo parte y aseguró que aún no hay noticias sobre el paradero del submarino ARA San Juan, que desapareció el miércoles 15 de noviembre cuando viajaba desde Tierra del Fuego hasta Mar del Plata con 44 tripulantes a bordo.

Tras anunciar la detección de cuatro contactos y descartar el primero de ellos, el vocero indicó que se está investigando un nuevo contacto, el segundo, y que hasta ahora no hay resultados al respecto. "Es un contacto corroborado por dos buques, se está investigando ese contacto. Se siguen investigando puntos", dijo Balbi.

"La idea es continuar hoy con este contacto y una vez que se descarte o no ver el nuevo, a 700 metros, que ayer no se pudo apreciar. Y queda otro más", agregó.

Asimismo, el oficial aseveró que las condiciones climáticas no son las más favorables dado que trabajan en aguas con olas de hasta dos metros de alto, por lo que las tareas de búsqueda se dificultan. "La meteorología es adversa", sentenció.

Balbi también aseguró que el grupo de especialistas que había viajado a Alemania para sostener una reunión con la empresa que fabricó el submarino ya está de vuelta en el país para trabajar en base a la información obtenida y que varios buques se mantienen en la zona para continuar con los esfuerzos de búsqueda.

El vocero de la Armada confirmó además que los familiares de los tripulantes que estaban en el ARA San Juan ya recibieron el sueldo de los submarinistas y que la fuerza está en permanente contacto con ellos.

Por último, Balbi anunció que el próximo parte será mañana lunes a las 12 del mediodía.