"No traigan pibes al mundo para sufrir": el tuit de la novia de la madre de Lucio

“No tengan hijos si realmente no lo deseean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”, afirmó Páez.

El nene, Abel Lucio Dupuy, falleció este fin de semana en La Pampa después de sufrir una golpiza. Durante la madrugada de este sábado, su madre, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, llevó al pequeño convulsionando a una sede policial en Santa Rosa. Allí le hicieron RCP y lo trasladaron a un hospital, donde se certificó su muerte.

Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, fueron arrestados como principales sospechosas de la muerte del niño.

Los mensajes de la pareja de la madre de Lucio en Twitter

Abigail Páez era hasta este sábado una usuaria muy activa en Twitter. En esa red social tiene 242 seguidores. Su último mensaje lo publicó el viernes pasado, un día antes del crimen del niño.

“Hoy tendría que armar la pileta, pero tengo que hacer tantas cosas que no voy a poder”, escribió.

La mayoría de los tuits de los últimos dos meses están dedicados a su novia, a su trabajo o a la vida cotidiana. Lucio es mencionado en sus mensajes pocas veces. El 1° de noviembre escribió: “Ñeee, invitan al nene a hacer mil cosas cuando ya está entretenido, ahora cuando puede nadie aparece”.

El 24 de septiembre le dedicó un tuit: “Na, Lucio es un dulce... ayer vino y me abrazó de la nada, es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”.

“#Orgullo es para mí hoy en día estar criando un niño de 5 años que el día de mañana va a ser una persona empática y me deja bastante feliz saberlo y enseñarle lo que más pueda”, escribió el 28 de junio.

Y tres días antes indicó: “Lucio dice que quiere ser (artista cantante) y obvio ya me puse a pensar en esa producción”.