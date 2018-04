No llegaron a un acuerdo salarial y el viernes hay paro bancario

La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) decidió paralizar las tareas en todo el país el 6 de abril próximo y convocar a otra huelga general de 48 horas para la semana siguiente a esa fecha informó el secretario de La Bancaria, Sergio Giménez.

"La medida la anunciamos el pasado jueves y tuvo que ver con el fracaso de la reunión del 22, que en víspera de esa reunión nuestro secretario se había reunido con el ministro de Trabajo y habíamos fijado un principio de acuerdo o por lo menos el trazo grueso, eso fue entre 20 y 21 de marzo y cuando vamos a sentarnos a la mesa paritaria el sector empresario termina ofreciendo algo totalmente distinto a lo que se había hablado con el ministro Triaca y muy lejos de lo que uno pretendía, un porcentaje en un solo pago, con cláusula de revisión, que se nos garantice la continuidad del pago del día del bancario y un bono que ya es parte habitual en nuestro salario", dijo Giménez en diálogo con radio Mitre.

"De esto no se hablaba, se hablaba de un porcentaje en tres cuotas, el día del bancario lo reducían a un 50% y del bono que cobramos los primeros días de enero no se hablaba por lo tanto, nosotros que no teníamos previsto realizar una medida en la semana corta víspera de Semana Santa tuvimos asambleas informativas comunicando esto a los compañeros y anunciamos un paro de 24 horas y otro de 48 horas que lo iba a anunciar nuestro secretario general", agregó.

Además, aseguró que la herramienta que tienen los trabajadores para manifestar es el paro y que en la negociación han dado muchas muestras de mejor predisposición, de sentarse aún en situaciones muy adversas, con provocaciones permanentes.

"Hemos intentado siempre apostar por el diálogo, la negociación, lamentablemente no hemos tenido reciprocidad ni del sector empresario ni del Ministerio de Trabajo. Queremos que el exhorto que hace el Ministerio de Trabajo al sector empresario de realizar una oferta superadora sea el principio del acuerdo", cerró.