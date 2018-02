No hubo acuerdo con los docentes en Buenos Aires y peligra el comienzo de clases

La reunión paritaria de esta tarde volvió a fracasar: los docentes bonaerenses rechazaron una nueva propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal que mantuvo la oferta inicial de un incremento del 15 por ciento, pero sumó un reconocimiento anual de $ 6000 para todos los maestros que tengan asistencia perfecta durante este ciclo escolar 2018 que arranca en diez días.





Fuentes con acceso a la mesa paritaria dijeron a La Nación que con esta nueva oferta el salario promedio de los maestros pasaría de $24.659 a $28.358. El salario de un maestro que recién comienza la carrera, por cuatro horas de trabajo, pasaría a cobrar de $12.500 a 14.375 pesos.





La propuesta fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente y por no incluir la "cláusula gatillo".





El gobierno de Vidal además informó que el 2 de marzo se depositará $ 4500 a los maestros que no faltaron en 2017. Esta bonificación extraordinaria por presentismo había sido rechazada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Su titular, Roberto Baradel, había asegurado que ni bien se otorgue esa suma plus se presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar a la gobernadora por pagar un plus por fuera de las negociaciones paritarias.





Del mismo modo que ocurrió hace menos de diez días, la reunión entre docentes y representares de las carteras de Trabajo y de Educación fue pautada en el Ministerio de Economía. Esta vez las partes fueron citadas a las 17, pero el encuentro se demoró casi una hora y media.