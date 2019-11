Pese a que Alberto Fernández anunció que impulsará la despenalización del aborto "cuanto antes", la nueva conformación del Congreso aún no garantiza que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se convierta en ley. En el relevamiento los sanjuaninos siguen en su postura en contra de la despenalización.

El escenario es similar al de 2018, cuando la iniciativa se aprobó en Diputados, pero fue rechazada en el Senado. Si el proyecto volviera a discutirse con los nuevos legisladores, la Cámara alta volvería a frenarlo, mientras que superaría la prueba en Diputados. Sin embargo, todavía hay un número suficiente de indecisos como para inclinar la balanza en ambas cámaras.

El dato surge de un relevamiento de medios nacionales sobre las manifestaciones públicas de los diputados y senadores electos acerca del proyecto que se discutió en 2018 y sobre cómo votaron el año pasado los legisladores que tienen mandato hasta 2021. Quienes hicieron declaraciones ambiguas o aseguraron no haberse definido o todavía no se expresaron sobre la cuestión en público se contabilizaron como indefinidos.

El sondeo indica que el proyecto se aprobaría en la Cámara de Diputados por 113 votos a favor contra 106 en contra. Pero hay 38 votos todavía indefinidos. En el Senado, en tanto, el panorama es cercano a la paridad. La iniciativa sería rechazada por 34 votos contra 33, aunque hay cinco que no saben o no contestaron. El dato: en caso de haber empate debería definir la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, que, si bien no habilitó la discusión durante sus gobiernos, el año pasado votó a favor.