"No hay riesgo de corralito, los dólares están"

Federico Pinedo, senador de Juntos por el Cambio y presidente provisional del Senado, aseguró hoy que "definitivamente no" hay riesgo de corralito en el país y aseguró que "los dolares están" disponibles si la gente quiere retirarlos de los bancos.

"La gente deposita dólares en un banco y el banco agarra la mayor parte de esos dólares y los pone en una cuenta en el Banco Central. Si después vienen los depositantes al banco a sacar los dólares, el Banco Central se los da al banco y el banco se los da a los depositantes. Esos dólares están ahí para eso, no para otra cosa", explicó Pinedo durante una entrevista en A24.

Asimismo, el senador oficialista dijo que "no" le dolió al Gobierno poner el cepo al dólar y que de hecho "es un tema que habíamos hablado hace muchos meses", aunque no llevaron a cabo antes porque "no es bueno hacerlo", pero admitió que "a veces no hay más remedio".