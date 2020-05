Por qué es necesario evitar el default y un plan económico de salida

Hay mucha expectativa por el acuerdo con los bonistas. Por estas horas hay un rebote de bonos, de acciones argentinas en Wall Street y una fuerte baja del riesgo país.

Existe una voluntad política en el Gobierno de no caer en default. Sabe que si no logra un acuerdo, el margen de maniobra para seguir asistiendo a varios sectores de la economía que no están produciendo es menor. Es prioritario encontrar la solución al tema deuda y mostrar un plan integral.

El viernes Argentina tendría que pagar US$ 500 millones en bonos que el presidente dijo que no se van a pagar. Aún así, sin pagar, el default se puede esquivar si antes del viernes o ese mismo viernes hay una señal de ambas partes mostrando que se encamina la negociación hasta fines de junio.

Hubo una cumbre este fin de semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán para hablar de las contrapropuestas acercadas por los acreedores. Esta es, sin dudas, una semana clave para definir esta cuestión.

El Gobierno quiere mandar una señal cuanto antes para dejar atrás este conflicto abierto.

Si no se llega a un acuerdo, el impacto va a ser inmediato.

En la economía actual existen muchos pesos y pocos dólares. La emisión creció de forma vertiginosa.

Si no se encuentra una salida positiva, se puede ampliar la brecha con los dólares “alternativos” y generar una aceleración de la salida de dólares de bancos.

Todo esto conforma un combo explosivo que generará presiones inflacionarias.

El Gobierno sabe que se le acotan los márgenes de maniobra. En la Argentina hay una montaña de pesos circulando por la economía.

Esto no se puede sostener varios meses más.