Nahir Galarza dijo que está embarazada pero el Servicio Penitenciario lo desmintió

De acuerdo a su relato, la única que siempre supo de su estado fue su amiga y compañera de celda, Yanina Soledad Lescano. "Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera", había dicho.





Consultada acerca de quién es el padre de la criatura, Nahir se mostró dubitativa y no supo contestar con precisión. "No sé quién es el padre, no lo puedo confirmar porque no estoy segura", resaltó.



Con esa respuesta, la joven dio a entender que además de Matías Caudana, que fue la única relación amorosa que se le conocía, tuvo contacto sexual con otras personas. "Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después ya no me vi más y no supe más nada. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido", explicó. Y continuó: "He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras...".



Actualmente, Nahir se encuentra alojada en un pabellón de máxima seguridad. "Deseo que pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví", señaló.