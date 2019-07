Murió un taxista que sufrió una salvaje golpiza en Buenos Aires

Ante lo sucedido, los empleados del centro de monitoreo de Ensenada dieron aviso inmediato a la Policía y a una ambulancia que trasladó a Gómez al hospital Cestino, donde se comprobó que tenía una hemorragia interna profunda.





La complejidad del cuadro derivó en su posterior traslado al Hospital Cuenta Alta, en Cañuelas, donde se encontraba conectado a un respirador artificial y en estado de coma.





Tras el episodio, González fue buscado por la Policía y por el titular de la UFI Nº 5 de La Plata durante varias horas, hasta que decidió entregarse a la Justicia el jueves por la mañana, para ser liberado este viernes después de no haber declarado. Ahora, el fiscal Juan Menucci cambiará la carátula del caso a homicidio agravado por alevosía.





Juan Pablo Massi, juez de la causa, explicó cómo sigue todo: "Ahora depende del fiscal. Si pretende imputar el hecho por homicidio tendrá que indagar nuevamente al imputado y se verá cómo se avanza".





Además, Massi negó haberle dado la libertad a González, pero por un tecnicismo: "Yo no ordené su libertad, ordené su detención. El fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, pero no consideré la alevosía. Previo a eso, la defensa solicitó la eximición de prisión. Por eso la persona no puede ser detenida pese a que esa orden ya fue dada".





Para cerrar, el juez dio detalles de por qué no considera que el homicidio fue con alevosía: "El criterio para alevosía es que tiene que ser a traición y sobre seguro, con una situación preparada de antemano y eso no pasó, se cruzaron en la calle. Nadie pensó lo que iba a pasar. Fue espontáneo". (Fuente: TN)