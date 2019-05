Multitudinaria marcha en la presentación del proyecto de legalización del aborto en el Congreso

A las 15:30, hora en que se anunció que comenzarían las actividades, cientos de personas ya circulaban por la zona del Congreso y pasaban por los distintos talleres que se montaron en carpas en la vía pública para explicar el proyecto y difundir material sobre los principales puntos de la presentación.





"La campaña vuelve a presentar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no sólo porque seguimos luchando por este derecho sino también por todos los derechos que hoy se vulneran, como el acceso a los abortos no punibles y la educación sexual integral. Además, reclamamos el aborto con ministerio de salud y con derechos y justicia social", apuntó a este medio la socióloga Victoria Freire, una de las integrantes de la comisión organizadora de la movilización.





La cita congregó a una multitud que inundó las inmediaciones del Congreso. La diputada porteña por el Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que la movilización "demuestra que las pibas y los pibes no se resignan a que les digan que no se puede, que no es momento de tratar este derecho. Logramos instalar que verdaderamente se trata de un tema de salud pública. Parece que para los derechos de la mujeres nunca es el momento, siempre tenemos que esperar y por eso salimos a la calle".





La funcionaria se refirió a la nueva conformación del Parlamento, que en 2020 sería más "celeste". "El año que viene se van más de los votaron a favor que los que votaron en contra. Y no es buena la perspectiva que tenemos las mujeres si vemos de cómo se están conformando las listas en las provincias. Pero creo que el momento de manifestarlo es ahora. No puede haber más especulaciones".





Desde temprano, los manifestantes "verdes" se impusieron en número con un festival que buscó con cantos, pancartas y hasta muñecos acompañar la presentación del proyecto en la calle. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores participaron de manera activa. Como en cada convocatoria para realizar un "pañuelazo", no faltaron los puestos pintando las caras de verde, las carpas y una radio transmitiendo en vivo.





En frente, unas 60 personas de la llamada Marcha por la vida se agruparon en la esquina de Hipólito Yrigoyen, donde con un micrófono y parlantes rezaron "en defensa de las dos vidas" y reivindicaron a los médicos que en el país se negaron a realizar abortos en hospitales. Pasadas las 18:15, se retiraron del lugar.





"Estamos indignados porque el Senado de la Nación dijo que (el proyecto) no va, y hoy lo vuelven a presentar por octava vez sin importarles la representatividad del Congreso, sin importarles las instituciones de la República, sin importarles la legislación, el código civil y comercial, los numerosos tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción. Este es un nuevo atropello a la vida humana", expresó a este medio Santiago Gerardi, integrante de la organización "Marcha por la Vida" que dio el presente.





El proyecto, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, es presentado en el Anexo C del Parlamento en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, esta vez con algunas modificaciones en relación a las siete oportunidades anteriores.





Las modificaciones y la fecha de presentación fueron acordadas en un plenario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que este martes celebra además su aniversario número 14.





Entre los agregados al proyecto figuran la incorporación de identidades con capacidad de gestar y artículos sobre la Educación Sexual Integral (ESI). Se excluyó la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y se reforzó la imposibilidad de penar a quien realice un aborto.





De acuerdo a cómo figuraba en la agenda a las 17:30 se realizó un "Pañuelazo federal" replicado, según dijeron desde la organización, en más de cien ciudades.





En 2018 el proyecto fue aprobado por Diputados pero rechazado en el Senado. El debate convocó a distintos sectores de la sociedad y este 2019 vuelve a insistirse en la iniciativa, en un año electoral y sin modificaciones en la composición de las Cámaras.

