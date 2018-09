Moyano: "Si no hay otro, el candidato del PJ tendrá que ser Cristina"

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, resaltó este sábado "el esfuerzo para reunir al peronismo" que se está llevando adelante y aseguró que hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, aunque reconoció que "si no hay otro" candidato, "tendrá que ser" la ex presidenta Cristina Kirchner la postulante del espacio en 2019.





El referente sindical consideró que dar su apoyo a algún dirigente en particular de cara a las elecciones presidenciales sería "apresurar los tiempos".





"Si aparece alguien que pueda llevar adelante una política que termine con el hambre, que termine con las necesidades, bienvenido sea", sostuvo el ex secretario general de la CGT.





En diálogo con Radio Mitre, el dirigente opositor también se refirió a su vínculo con la líder de Unidad Ciudadana y sobre la eventual postulación en los comicios de 2019: "Si no hay otro, tendrá que ser ella si está en condiciones".





En ese marco, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camioneros subrayó el "esfuerzo" que están haciendo distintos dirigentes "para reunir al peronismo".





"Vale la pena, porque hay mucha gente capaz, mucha gente joven para llevar adelante una política que termine con el hambre", insistió.





Por otra parte, el líder camionero negó que busque desestabilizar al Gobierno de Mauricio Macri y aseguró: "Todos queremos que termine el mandato".





Asimismo, Moyano se refirió a su dura postura frente a la Casa Rosada y rechazó que eso responda a los distintos expedientes en su contra que tramitan en la Justicia.





"Si yo estuviera preocupado por las causas judiciales, andaría arrastrándome como una víbora. ¿Alguna vez me vieron arrastrar como una víbora con un Gobierno de turno? Nunca, jamás. Yo no soy muy guapo, pero lo disimulo bien. A mí no me van a venir a correr con la parada", afirmó.





Y concluyó: "Cada vez que yo digo algo, aparecen con algún contragolpe".