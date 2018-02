Moyano adelantó un día la movilización contra el Gobierno

La cúpula del Sindicato de Choferes de Camiones decidió adelantar un día la movilización y, finalmente, será el próximo 21 de febrero, para así evitar que coincida con el sexto aniversario de la Tragedia de Once.



"Por respeto a los familiares de la tragedia de Once, la movilización será el 21 de febrero", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, quien precisó que el punto de confluencia será Avenida 9 de Julio y Belgrano.



El anuncio fue realizado durante una reunión en la sede de la Federación de Camioneros, a la que también asistieron el líder de esa organización gremial, Hugo Moyano; y los secretarios generales de La Bancaria, Sergio Palazzo; y de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky.



El 22 de febrero de 2012 fallecieron 52 personas en la Tragedia de Once, cuando una formación impactó contra la estación ferroviaria ubicada en el barrio porteño de Balvanera.