Cada recaída venía empujada por "un dolor enorme en el pecho. Me quería morir, pensaba 'no sirvo para nada, estoy haciéndole mal a todos, ¿para qué quiero estar acá si sólo traigo problemas? Quería no estar más, morirme para que todos esos pensamientos me dejaran en paz", dice. "Me da pena todo lo que me perdí: ya no me importaba estudiar, tener novio, salir, tener amigas, nada", dice ella, que está a punto de cumplir 18 años.