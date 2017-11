Moreno también cuestionó a Cristina por no poner "las manos en el fuego" por De Vido

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno cuestionó que la ex presidenta Cristina Kirchner no haya puesto "las dos manos en el fuego" por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.





"Estaba 10 (puntos), hoy está 8. Porque no puso ninguna de las dos manos en el fuego. Cada una valía un punto. Debió haber metido en el fuego las dos manos por (Julio) De Vido, por (Amado) Boudou, por todos, por César Milani... (Cristina) Estaba en 10, bajó a 8", disparó Moreno.

En declaraciones a América TV, el ex funcionario consideró que "hay que poner las manos en el fuego por los compañeros" y subrayó: "y aunque te quemes hay que ponerlas".





"Porque los compañeros son de un lado de la reja y del otro lado de la reja. Para que vos tengas amigos de un solo lado están los radicales, no los peronistas", puntualizó.