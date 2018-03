Monzó quiere limitar el uso de pasajes aéreos a los diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, acaba de firmar una resolución para limitar el uso de los pasajes aéreos que se les da a los legisladores.





Desde hace varios años los diputados disponían de una docena de tramos aéreos para uso personal y ocho para ceder en forma discrecional cada mes. Sin embargo desde este lunes los diputados que quieran dar esos ocho tramos podrán hacerlo sólo a aquellas personas que registren una vez al año.





O sea: los diputados no podrán donar pasajes a ninguna persona que no esté registrada y no podrán cambiar el registro sino hasta el año siguiente.





La resolución 220/2018 firmada por Monzó mantiene vigente la posibilidad de canjear los tramos por dinero en efectivo.





La inscripción de los ocho receptores de la cesión se realizará en un "Registro Único de Usuarios de Tramos Aéreos Innominados" y podrán ser incluso familiares, colaboradores, etc, pero deberán constar sus datos fehacientemente.