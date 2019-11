Misteriosa muerte del cocinero de MasterChef, a los 59 años

Gary Rhodes, el chef que condujo al igual que Gordon Ramsay las versiones de MasterChef y Hell's Kitchen, murió ayer en Dubai y sus colegas lo despidieron con emotivos mensajes desde las redes sociales. Aún no se ha informado la causa de la muerte, pero desde un comunicado de prensa su familia se informó que a la hora del deceso se encontraba junto a sus seres queridos, según detalló la BBC.





















"La familia Rhodes está profundamente entristecida al anunciar el fallecimiento del querido esposo, padre y hermano, Gary Rhodes", se explicaba desde el comunicado e indicaba que el chef murió "con su amada esposa Jennie a su lado". Además se agradeció el apoyo recibido y "privacidad durante este tiempo".





















Rhodes nació en el sur de Londres en 1960 y tras formarse como chef, su primer trabajo profesional fue en el Hilton de Amsterdam, donde comenzó a experimentar con nouvelle cuisine. En 1997 abrió su primer restaurante y en 2006 fue condecorado con el título OBE ( Officer of the Most Excellent Order of the British Empire), que es una distinción que lo designa como Oficial de la Orden de Excelencia del imperio británico y se le da a personas públicas cuyo trabajo ha tenido un gran impacto local, ya sea en negocios o medios de comunicación o como parte de una gran organización benéfica.













Debido a su perfil histriónico, Rhodes comenzó a trabajar en televisión junto a personajes como Ramsay, por lo que apareció en ya clásicos ciclos como Masterchef y Hell's Kitchen. Más adelante tuvo su propia serie, Rhodes Around Britain. Además concursó en un reality de baile inglés, Strictly Come Dancing en 2008.









Rhodes W1 y Rhodes Twenty10 eran los restaurantes que manejaba en Dubai y según Jaideep Bhatia, director de relaciones públicas de Grosvenor House Dubai, que albergaba a Rhodes W1, dijo que el chef trabajó "hasta el día de su muerte".