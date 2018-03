Miralo en vivo desde la pantalla de Canal 8: Macri llega al Congreso para la apertura de sesiones

Y aquí se incluye los cambios del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los menores a los 16 años, y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que está frenada en el Senado porque no hay acuerdo.

La reforma electoral, que, entre otros puntos, introduce la Boleta Única Electrónica, está por el momento en stand by, ya que el grueso de los gobernadores y la oposición no la ve con buenos ojos y, si bien es un bandera importante del oficialismo, predomina la idea de no confrontar para no resquebrajar relaciones.





