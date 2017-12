Mirá en vivo la primera conferencia conjunta del equipo económico tras la aprobación del presupuesto

La gran duda es si habrá algún tipo de anuncio relacionado con la actual política económica y financiera. Hay que recordar que el Gobierno por ahora no cuenta con la Reforma del Mercado de Capitales y la Reforma Laboral que decidió enviar al Congreso a partir de febrero del próximo año.

El anuncio de la conferencia generó muchos rumores en el mercado financiero. "Con las reformas aprobadas el Gobierno está más fuerte, por lo tanto no se puede descartar que haya cambios en el futuro en particular en la política del BCRA que obligan a mantener tasas de interés muy altas y el aumento del stock de Lebacs que ya supera los 1,1 billones de pesos es una especie de bomba a punto de estallar y ahora se sumó la suba en el precio del dolar", comentó a Infobae un analista financiero de una banco privado extranjero. Otro de los rumores que corrían era que el Gobierno podría decidir que la ANSES no se utilizará más como fuente de financiamiento del Tesoro como ha ocurrido hasta ahora y que debería desarmar sus posiciones de Lebacs, como ocurrió con las empresas de seguro que comenzaron a desprenderse de esas letras emitidas por el BCRA.