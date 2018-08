Mirá porqué se viralizó el falso regreso del cepo cambiario

Una de las dirigentes que más agitaron el tema fue la ex diputada Juliana Di Tullio, quien directamente en las redes sociales puso la foto del anuncio y escribió: "Hola, no podes comprar dólares".

Otro fue Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, que con la misma modalidad publicó: "Llegó el corralito. El BCRA anuncia que no se venden más dólares".

Por ahora vas a poder comprar dólares. Me cuentan del BCRA. Asique nobleza obliga, retiro lo de CEPO. Pero me quedé preocupado con el POR AHORA.

Diego Brancatelli, reconocido militante del anterior gobierno, primero se sumó a la ola de "volvió el cepo" pero luego se retractó: "Por ahora vas a poder comprar dólares. Me cuentan del BCRA. Así que nobleza obliga, retiro lo del cepo. Pero me quedé preocupado con el 'por ahora'".

La viralización llevó a que la palabra "CEPO" se volviera trendig topic y que mucha gente no ligada a la política se preguntara si era cierto o pedía explicaciones a economistas. Hubo algunos que optaron por meterse en la discusión.

Por ejemplo, Roberto Cachanosky le respondió a Di Tullio: "Eso quiere decir que el BCRA no vende más dólares para controlar el tipo de cambio. No que no se puede comprar más dólares como hicieron Uds. con el CEPO.

