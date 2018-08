Milagro Sala fue encontrada inconsciente en la casa donde cumple su condena

Desde la agrupación que lidera la dirigente social, en este momento está entubada y estable. Se estudian las causas que produjeron el estado de inconsciencia. Además, aclararon que se desvaneció durante el almuerzo y luego perdió la consciencia.





Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala indicaron que la ambulancia del SAME llegó 40 minutos tarde y responsabilizaron al Poder Judicial de Jujuy. "Hacemos responsables al Poder Judicial de Jujuy que continua incumpliendo la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por la Corte Suprema de la Argentina que determinó que debía cumplir la detención domiciliaria en su casa de Cuyaya y los jueces la confinaron a un lugar alejado de la ciudad, sin señal telefónica, y con dificultades en el acceso a los médicos", indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales.





Embed #URGENTE | Milagro Sala fue encontrada inconsciente en la prision creada especialmente para ella segun londispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. Será trasladada al Hospital que determine el SAME que llegó con 40 minutos de demora — Libertad a Milagro (@ComitexMilagro) 31 de julio de 2018





Sala, quien está detenida acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión insultó la semana pasada a las juezas del tribunal a cargo de la causa conocida como "Pibes Villeros" y fue retirada de la sala de audiencias.





Estos jueces corruptos, no rindieron nada, están flojos de papeles. Prefiero que Gerardo Morales tenga huevos para que él mismo me baje el martillo, en vez de mandarme a sus inferiores que no pasaron el examen", aseguró Sala al comienzo de la sesión en referencia al gobernador de Jujuy. Luego, Sala levantó un cartel en reclamo por los despidos de la Agencia Nacional de Noticias Télam.





María Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir componen el tribunal que deberán decidir si la acusada desvió fondos de la construcción de viviendas sociales. La líder de la Tupac Amaru sostuvo que la jueza que lo preside, Tolaba, no aprobó el concurso para ocupar su cargo.





(Fuente: La Nación)