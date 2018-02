Michetti contó que unos delincuentes planeaban secuestrar a su padre

La vicepresidenta Gabriela Michetti reveló este lunes que la Policía Bonaerense detectó a un grupo de delincuentes que planeaba secuestrar a su padre.





Así lo relató la propia funcionaria al portal Infobae, al tiempo que precisó que la fuerza de seguridad pudo interceptar semanas atrás una conversación entre tres sujetos que organizaban el delito.





"Hemos pasado unos días muy difíciles. Pero en este momento tenemos la tranquilidad que nos da el saber que la policía está sobre el tema y papá está cuidado", precisó Michetti al respecto.





De acuerdo con lo que publicó ese medio, los sospechosos iban a secuestrar al hombre en cuestión en su casa de la localidad de Laprida, de donde es oriunda la presidenta del Senado.





Ninguno de los involucrados habría podido ser identificado hasta el momento, pero la investigación ya está en curso y en el caso trabaja la brigada antisecuestros.





"No sé por qué eligieron a mi papá. Hay una sospecha de que algunas personas son de Laprida, por eso me da la impresión de que no tiene que ver con la política sino que eligieron a mis padres como a cualquier otro", se lamentó Michetti en diálogo con Radio Laprida.





La vicepresidenta detalló que su padre tiene alzheimer y resaltó que eso "en el pueblo es algo que se conoce" y consideró que los responsables "seguramente son personas que hacen esto habitualmente".





"Ahora estamos más tranquilos en el sentido de que están cuidados, pero esto podría haber pasado si no se detectaban estas conversaciones", destacó.