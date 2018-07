Michetti aseguró que "no hubiera permitido" los abortos en casos de violaciones

En medio de las diferencias que hay dentro del oficialismo sobre este proyecto, la titular del Senado cuestionó la iniciativa al considerar que "ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro".





Michetti, que siempre se pronunció en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, opinó que "el Estado debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión".





"Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir... frente a ocho o nueve meses de embarazo... La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo. Para mí la vida es el derecho más importante de todos", explicó durante una entrevista con el diario La Nación.





La vicepresidenta sostuvo que "era ridículo" no expresar su postura frente al asunto por ser la titular de la Cámara baja, donde se tratará la medida, ya que ella ya la ha "dicho mil veces" en anteriores ocasiones.





"No tenía ninguna intención de militar el tema. Pero me sentí políticamente obligada a equilibrar los tantos. El error entre comillas fue haber hecho una foto de Cambiemos de los que estaban a favor del proyecto. Ahí se obligó a la coalición a hacer otra foto que dijera: Acá tenemos las dos posturas ", aclaró.





En este sentido, la funcionaria explicó que "se había generado mucha bronca en una enorme parte de nuestro electorado" porque el propio presidente Mauricio Macri había dicho que estaba "a favor de la vida".





Además, Michetti aseguró que tiene "neutralidad absoluta" en su rol al frente del Senado y defendió su decisión de mandar el proyecto para la legalización del aborto a diferentes comisiones: "Podría haber hecho más giros para trabar el tema y lo que hice fue lo mismo que Diputados", remarcó.





Finalmente, la vicepresidenta ratificó que para ella un embrión debe considerase vida ya que es "un ser humano en su primera etapa" y que ella tampoco "hubiera permitido" el aborto de embarazos que surgieron a partir de una violación, algo que actualmente está legalizado en la Argentina.





"Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", agregó.





No obstante, Michetti consideró que "hay que despenalizar a la mujer" que interrumpe su embarazo y que hoy es castigada por la ley si lo hace.

La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró que "el aborto está muy ligado a una sociedad que piensa sólo en el deseo particular y en su propio ombligo".