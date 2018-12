Mery del Cerro denunció que abusada sexualmente a los 11 años

Las declaraciones de Thelma Fardin contra Juan Darthés dejó la puerta abierta para que otras mujeres cobraran fuerza y valor para contar su propia historia.





Anoche, en el Bailando, luego de realizar su coreografía, Mery del Cerro explotó y reveló que sufrió abuso sexual a los 11 años.





"Cuando pasó lo del Thelma Fardin, al día siguiente, empezamos a hablar con Meme (su marido) del tema... Me fui a ensayar, le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que contarle después de 9 años de estar juntos, y ayer, después de 22 años, me animé a confesarle que había tenido un abuso sexual a los 11 años. No lo sabía nadie, ni mi mamá, ni mi papá, se están enterando ahora".





Tras el relato de Mery, tanto las bailarinas, y miembros del jurado, se unieron en un abrazo a la modelo: "Soy responsable de hablarle a todas las mujeres y todas las mamás que están del otro lado, y a pesar de que fui una nena recontra cuidada, me pasó".





