Mendoza inaugura en febrero un túnel que unirá Cacheuta con Potrerillos

Casi 19 años pasaron desde que se ideó el proyecto que, además de contemplar el dique Potrerillos , proponía un nuevo túnel para garantizar la conectividad entre Cacheuta y Potrerillos. Luego de gran cantidad de anuncios posteriormente postergados e, incluso, de intentos frustrados por fallas insólitas, la tarea está a punto de terminar y a finales de febrero la inaugurarán.





Al día de hoy, la obra total que representa aproximadamente 2.200 metros de conexión vial, entre los que se cuentan los 420 metros lineales de túnel, roza el 95% y unos 200 obreros trabajan para finalizarla en el tiempo previsto, que sería en las últimas semanas de febrero.





"Básicamente están faltando unos 2,5 kilómetros de carpeta asfáltica, se está ajustando la iluminación interior del túnel, se están terminando de montar los reflectores y queda pendiente la colocación de los New Jersey, que son las protecciones que van en las curvas y lo que resta de señalización", informó el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala.





Aunque el objetivo planteado a comienzos de 2017 era finalizar la obra, como mucho, en diciembre pasado, algunas complicaciones, principalmente climáticas, fueron postergando por unas semanas la terminación.





"Estamos prácticamente terminando la obra, pero un problema de suministro de asfalto hace que el contratista recién retome el trabajo hacia la semana que viene y eso es lo que hará que la obra se termine a finales de febrero", explicó.





Aunque no llegarán a aprovechar todo el verano, las expectativas son altas y esperan para los días posteriores a la inauguración un alto flujo de tránsito y, sobre todo, de turistas, "ya que todavía marzo es un buen mes para la montaña".





Prohibido para camiones

Una vez que se habilite la ruta, estará prohibido el tránsito de camiones y carga pesada, ya que la idea es que sigan utilizando la ruta actual. De esta manera, solamente podrán circular colectivos de turistas y automóviles menores.





cacheuta-2.jpg Nuevos caracoles para Mendoza. Un bello paisaje con una moderna ruta conectará Cacheuta con Potrerillos. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



"La prohibición es porque se busca que sea un corredor turístico y no una ruta comercial. No es nuestro deseo que circulen camiones por allí. Eso no quita que el día de mañana, ante una eventualidad en la ruta principal, se transforme en una ruta opcional", resaltó Chicahuala.





Un repaso por la historia

En 1999 los distritos quedaron separados y hasta 2006 no se hicieron obras para volver a vincularlos. En ese año, durante el gobierno de Julio Cobos, comenzaron los trabajos, para los cuales se planteó una inversión de $60 millones. Sin embargo, al poco tiempo debieron suspenderse por graves errores en los cálculos.





Entre los mandatos de Celso Jaque y Francisco Pérez hubo al menos cuatro anuncios, unos más concretos que otros, pero todos con el mismo fin: quedaron en la nada.





A principios de 2016 Alfredo Cornejo anunció que los trabajos comenzaban y que la inversión rondaría los $380 millones, con un porcentaje aportado por el Gobierno local y otro mayor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).





Finalmente, el monto alcanzaría los $400 millones, superando casi siete veces la cifra con la que se podría haber concretado hace 12 años.