Mendoza: gente comprando asado y bebidas, "desconociendo" que violan la cuarentena

En el quinto día de cuarentena total, Mendoza está por llegar al número de mil personas por violar la cuarentena. Casos insólitos y que escapan a la lógica fueron descubiertos por las autoridades en este fin de semana largo.

Operativos policiales en distintas calles de la provincia, múltiples denuncias al 148 han sido el mayor motivo de las detenciones que se han registrado en los últimos días.

Pero a las autoridades no para de llamarles la atención la falta de solidaridad. Por mencionar una, tres individuos fueron atrapados el fin de semana yendo a comprar carne para un asado, como si fuera una juntada más de fin de semana.

En consonancia, hubo tres casos donde grupos de jóvenes terminaron a disposición de la Justicia tras ser encontrados in fraganti tomando una cerveza en una esquina barrial.

Este martes, fuentes policiales aseguraron que en los controles viales algunos de los ciudadanos que no pudieron dar explicaciones de por qué estaban en la calle argumentaron que creían que la cuarentena había finalizado, pese a que los medios de comunicación han repetido incansablemente lo contrario.

También fueron varios los casos de personas que, incluso habiendo regresado del exterior hace pocos días, abrían sus comercios y atendían la público pese a no estar dentro de las excepciones del DNU presidencial -como almacenes, farmacias o ferreterías-.

Las autoridades judiciales están interviniendo de dos formas cuando se sospecha que una persona está violando el artículo 205 del Código Penal, aquel que establece hasta 2 años de cárcel para quien viole la cuarentena.

Si el sujeto es encontrado en la vía pública, se procede a trasladarlo a la Oficina Fiscal de esa jurisdicción. Allí se le informa la imputación y, si no tiene condena por una causa anterior, se lo envía a su domicilio a cumplir el aislamiento inmediatamente.

En caso de tener antecedente condenatorio, es trasladado al penal ya que existe riesgo de que se fugue al saber que el nuevo proceso puede terminar con una pena de cumplimiento efectivo.

La otra alternativa es cuando no se encuentra al sospechoso violando al cuarentena in fraganti, como el caso de una denuncia de un vecino o ejemplificado en la ex reina de Capital, Agustina Leiva, sobre quien se encontró una foto en las redes sociales junto a sus amigas.

Como la persona ya está en su domicilio, se procede a abrir la causa penal pero no se la traslada a una comisaría. Una vez finalizados los 15 días de cuarentena, será citada a una dependencia judicial para ser imputada formalmente.