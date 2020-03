Mendoza confirmó el primer caso de coronavirus: una mujer de 62 años que estuvo en Italia

Pasado el mediodía, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, confirmó en su cuenta de Twitter la llegada del coronavirus a su provincia. “Les informo a los mendocinos que hace instantes me confirman primer caso en la provincia. Mujer de 62 años llegada de Italia. Esta internada aislada y sus contactos en cuarentena. Ahora a cuidarnos mas que nunca. El Ministerio de Salud ampliará información”, comunicó.

El 18 de marzo, previo a que el Poder Ejecutivo decretara el aislamiento obligatorio a nivel nacional, el gobierno mendocino había tomado una serie de medidas drásticas. Entre ellas, decretar también la cuarentena en toda la provincia. Las autoridades habían dispuesto que cualquier persona que ingresara al territorio mendocino, ya fuera desde el exterior o desde cualquier punto de la Argentina, debía autoaislarse obligatoriamente durante 14 días.

“Un gobernador no tiene la facultad de impedir la circulación a ningún argentino. Lo que sí tenemos es la facultad por una cuestión de salud pública, como lo venimos haciendo con los extranjeros y se ha venido haciendo, es que si alguien viene de un lugar donde circuló el virus, es que hagan la cuarentena. Por eso les hacemos firmar una declaración jurada al ingreso a la ciudad. Tenemos los datos y los chequeamos con la policía. Hay voluntarios que chequearán los datos del domicilio. La cuarentena es obligatoria. Si no, no sería posible hacerla cumplir”, había agregado Suárez.

Durante la primera jornada del aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 30 nuevos casos de coronavirus y la cifra total de infectados aumentó a 158 en todo el país.

Según el último informe, 22 de los nuevos casos corresponden a personas con antecedentes de viaje a zonas de riesgo. Mientras que otros 4 tuvieron contacto estrecho con alguno de los casos ya confirmados. Los 4 restantes se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.

Esta mañana se produjo la cuarta muerte por coronavirus en la Argentina. Se trata de una mujer de 67 años que estaba internada en la Clínica Güemes, de la localidad bonaerense de Luján. De acuerdo con el comunicado emitido por el sanatorio, la paciente había ingresado ya con síntomas severos y tuvo que recibir asistencia respiratoria mecánica.

“La paciente de 67 años internada en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), coronavirus positivo, falleció por falla multiorgánica a las 6.30 horas”, señala el parte de establecimiento de salud. Según supo Infobae, la mujer era oriunda de San Andrés de Giles y junto con el marido habría regresado de un viaje en crucero.

De cara al fin de semana largo, Suárez fue uno de los primeros en advertir que no iba a existir la posibilidad a los turistas de ingresar, ya que el aeropuerto está cerrado y no habrá alojamiento. “No va haber vuelos a Mendoza y la gente no tendrá medio por el cual llegar. Eso sí el que venga tiene que hacer cuarentena. No va a haber hoteles. Creemos que no va venir nadie. Es doloroso porque habíamos tenido picos de turismo en enero y febrero como nunca antes y esto nos causa un daño económico tremendo pero lo más importante es la salud de la población. Si el objeto del viaje es placer o esparcimiento no va a ser posible".

El Canciller Felipe Solá destacó hoy que se están tomando todas las medidas para repatriar a unos 23.000 argentinos que quedaron varados con sus tickets aéreos en Europa, Asia o Estados Unidos. Pero alertó que hubo 30.000 argentinos que se fueron sabiendo que iba a existir una fuerte restricción de vuelos.