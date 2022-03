Máximo Kirchner: "El Gobierno tiene que ser con la gente adentro"

La última vez que había hablado el diputado fue el pasado 31 de enero cuando renunció a la jefatura del bloque en la Cámara baja. “Lo que tenemos que entender es que cuando la gente es parte de un gobierno, lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro”, agregó.

“Dimos todas las peleas que dimos, no sólo durante el macrismo, antes también. Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que aguantar y soportar con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina era para que no pasara lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. En esto últimos 50 días habrán visto a los canales de televisión que se han dedicado todos los canales a criticar nuestra postura frente al FMI. Uno elige: los estudios de TV o la calle y la gente”, agregó.