Mauricio Macri recibirá a los reyes de Noruega, Harald V y Sonja

Fuente Télam

Los Reyes de Noruega, Harald V y Sonja, realizarán una visita de Estado a la Argentina entre los días 4 y 8 de marzo.Ceremonia de Ofrenda Floral en el Monumento al Libertador General Don José de San Martín.Recibe a Sus Majestades el Canciller argentino, Jorge Faurie.Lugar: Plaza San Martín.El presidente Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Awada en la Casa de Gobierno, a sus majestades Reales de Noruega y a quienes además ofrecerán un almuerzo en el Museo Casa Rosada. El programa consistirá en el saludo oficial del Presidente y la Primera Dama a sus Majestades Reales, que se realizará en el Salón Blanco, donde además se hará la foto oficial. Posteriormente los mandatarios se dirigirán al despacho presidencial para una reunión privada. Tras una reunión ampliada habrá un almuerzo en el Museo Casa RosadaA su finañización, ambos cancilleres ofreceràn una declaración conjunto de ambos países en el Salón de Pueblos OriginariosCeremonia inaugural del Seminario Argentina-Noruega "A New Partnership for Value Creation".Las palabras de apertura estarán a cargo del Canciller Jorge Faurie; de su Majestad, la Reina Sonja, y del Ministro de Comercio de Noruega, Torbjørn Røe Isaksen.Lugar: Salón Libertador, Palacio San Martín.Se llevará a cabo la Ceremonia Inaugural del Seminario "Noruega y Argentina, Pioneros en la Antártida".Las palabras de apertura estarán a cargo del Canciller Jorge Faurie y de Su Majestad el Rey Harald V.