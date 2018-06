Mauricio Macri: "No queremos un Estado socio del narcotráfico, que no hizo nada para pararlo"

Mauricio Macri presentó en el Centro Cultural Kirchner el programa "Argentina sin narcotráfico", coordinado entre el gobierno nacional, las provincias y la Corte Suprema, que incluye la creación de 94 juzgados y 85 fiscalías para causas de este estilo, el refuerzo de controles en fronteras y el apoyo de la Corte para decomisar bienes de los narcos. El primer mandatario sanjuanino participó en el lanzamiento.





"Los argentinos decidimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver a atrás. No queremos que nos mientan, no queremos corrupción, no queremos parches a problemas de fondo, no queremos un Estado socio del narcotráfico, que no hizo nada para pararlo. Hace dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos porque queremos vivir en paz", expresó el presidente en un breve discurso.





Asimismo, destacó que esta lucha "es una política de Estado" y que desde que comenzó su gestión "hay 40% más de detenidos y se incautaron casi 1000% más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana".





Sobre estos datos, afirmó: "Significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. Pero todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante, enfrentando mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo porque tenemos con qué".





Previamente, Macri volvió a resaltar el acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional y dijo que se enmarcó en una decisión de "enfrentar los problemas de décadas con la verdad, el diálogo y la transparencia" porque "cuando faltan estos valores se deja un espacio peligroso que pasan a ocupar la corrupción, el autoritarismo y la extorsión".





"El apoyo del FMI es una señal de confianza, nos va a permitir seguir en el camino del desarrollo, creciendo de manera sostenida mientras nos acercamos al equilibrio fiscal. Es una tarea de todos demostrar que estamos a la altura de un país que quiere cambiar y crecer. Incluyo especialmente a la dirigencia política", completó el mandatario.





Plan contra el narcotráfico





Se informó que se crearán 94 nuevos cargos de jueces y 85 de fiscales que serán distribuidos estratégicamente. Según el documento "Fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias", y habrá una nueva distribución de jueces de acuerdo con las necesidades de cada provincia medida por la demanda de causas relacionadas con el narcotráfico.

De esta manera, en la zona del NOA habrá 17 nuevos cargos de jueces federales, lo que implicará un aumento del 121%, y 21 fiscales para atender causas solo relacionadas con el narcotráfico; en el NEA se impondrán 23 nuevos cargos de jueces, lo que implicará un incremento del 100% de magistrados, y 39 de fiscales; en la zona del centro del país habrá 14 nuevos jueces; en la zona pampeana 8 jueces; en Cuyo habrá 6 nuevos juzgados penales; en el Sur unos 10 magistrados más y en el área metropolitana 16 jueces más, lo que implicará un aumento del 67% de la capacidad actual. En todos los casos no se crean estructuras de juzgados sino cargos de jueces.

Para la puesta en práctica de estos nuevos cargos se promoverá por ley un sistema de selección y concurso de jueces más transparente, que incluye una declaración de bienes más detallada, los concursos televisados y online, la separación de los juzgados electorales de los penales y un nuevo filtro de la AFIP para exigir mayores cruces de datos del patrimonio de los magistrados.





(Fuente: Infobae)