Mauricio Macri: "La inflación bajará más de 10 puntos en el 2019"

"Creo que estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Sigo creyendo en el futuro que tenemos por delante. Estamos haciendo el esfuerzo correcto. Creo que el crecimiento al cual veníamos va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales las cosas que hemos formulando tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene", expresó.





Con respecto a la inflación, el mandatario afirmó que "sigue siendo una absoluta prioridad" y vaticinó, optimista, que "va a bajar más de diez puntos el año que viene".





También admitió que "no ha sido tan fácil como pensamos domar la inflación" y reiteró que "castiga a los que menos tienen".





"El objetivo es bajar la inflación y el plan que hemos presentado y es parte del acuerdo con el Fondo, el año que viene va a bajar más de diez puntos y estar en 2020 más cerca de un dígito", completó.





Y agregó: "Tenemos que dejar de tener un Estado que gasta mucho más de lo que pagamos de impuestos, porque no podemos pagar más impuestos. Hay una combinación de temas que se están discutiendo entre el ministro Dujovne y Frigerio y los distintos ministros de las Provincias, y luego ese diálogo seguirá con los diputados. Arrastramos la inflación hace más de 70 años".





Consultado por la polémica en torno a los aportantes a la campaña de Cambiemos, Macri sostuvo: "Nosotros siempre hemos presentado los gastos de campaña y seguiremos presentando todos los informes a la Justicia".





Al respecto, anticipó: "Haremos una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Queda claro que tenemos que dar un paso más adelante. Esperemos que se materialice una ley de financiamiento de la política, empezando por bancarizarse, es algo que está a la mano, como lo hicimos en la Ciudad, donde mejoramos el proceso electoral".





Otro tema que acaparó la conferencia fueron las retenciones, ya que desde mucho sectores piden que se le quite el beneficio al campo de no pagar este impuesto. Sin embargo, el Presidente defendió su decisión: "El gobierno anterior, en una política inédita, porque nadie en el mundo lo hace, les cobraba impuestos a los que exportaban. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina. Estamos apuntando a decirles a todos los argentinos 'por favor, exporten' porque eso va a traer trabajo. Por eso sacamos las retenciones, porque tenemos que exportar porque tenemos que generar trabajo. Las retenciones no son inteligentes y destruyen el futuro. Con el impuesto a las Ganancias comparte una parte de su riqueza con el resto de los argentinos que no tuvieron tanta suerte".





Ligado al fuerte incremento inflacionario, Macri fue consultado acerca del déficit y de la suba de salarios y tarifas. Sobre esto, replicó: "Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores, las paritarias siguen siendo libres y cada sector irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta. El Estado estará limitado por los recursos que tengan los municipios, las provincias y la nación, y eso escapa a la inflación".





En sintonía, opinó que "el ordenamiento de tantas mentiras ha sido en parte volver a pagar los servicios lo que valen" y adelantó que a raíz de la producción en Vaca Muerta "en tres años vamos a exportar gas y en cinco años vamos a exportar petróleo".





(Fuente: Infobae)