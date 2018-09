Mauricio Macri habló sobre su reelección

"Estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, en la cultura de que tenemos que mejorar sin trucos ni atajos", argumentó.

Al ser consultado sobre diversos temas, Macri aseguró que "no hay ninguna chance" de que la Argentina vuelva a caer en default y se mostró optimista sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero evitó dar detalles sobre los alcances del nuevo entendimiento. "Estamos negociando desde el día que anuncié que volveríamos a hablar y ahora estamos muy cerca del acuerdo", aseguró.

"El acuerdo nos dará más certeza para el programa financiero de la Argentina, más apoyo por parte del FMI. Aún no puedo decirlo porque estamos negociando, pero va a brindar más confianza al mercado", anticipó el presidente. "Estamos comprometidos con que el plan de cinco años para alcanzar el equilibrio fiscal se complete en el próximo año y vamos a hacer un gran esfuerzo", agregó.

Sin embargo, el periodista de Bloomberg le recordó el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI que el propio Macri realizó el 29 de agosto pasado, sin tener aún la confirmación oficial del organismo. "Estamos cerca de cerrar un acuerdo, va a ser beneficioso para el programa y para la Argentina", reiteró el presidente, que evitó dar precisiones sobre el monto extra que podría recibir la Argentina.

Macri también aprovechó para descartar cualquier posibilidad de que la Argentina caiga en default. "Contamos con el apoyo que recibimos de otros países y especialmente de los Estados Unidos. Con el nuevo valor del tipo de cambio estamos balanceando nuestras cuentas externas y, lo más importante, tendremos un nuevo récord de producción de granos", detalló para despejar dudas.

En la entrevista, el presidente negó también la implementación de medidas como controles de cambios o un régimen de convertibilidad. "Estamos trabajando con el equipo del FMI para presentar algo que va a traer más confianza. Estará claro cuál es nuestra política monetaria, hacia dónde vamos. Será la parte más importante del acuerdo", adelantó. Y aseguró que está confiando en que la inflación bajará dramáticamente y se reducirá la necesidad de financiamiento externo.

Con todo, el presidente confirmó que el país atravesará entre cinco y seis meses de recesión, "que serán muy duros", pero confía en que la recuperación vendrá de la mano de las exportaciones en alza y las reservas de shale gas y petróleo de Vaca Muerta, que va a permitir convertir al país en un "gran jugador" en el mercado global.

Durante la charla, en varias oportunidades, Macri destacó que a diferencia de otras crisis que atravesó el país, esta vez no se cambiarán las reglas. "No vamos a poner controles de capitales, no vamos a hacer modificaciones del sistema financiero, ni ninguna de esas cosas estúpidas que hicimos en el pasado. Vamos a integrarnos cada vez más al mundo, a crear confianza en lo que estamos haciendo", explicó.

Con todo, Macri enfatizó que no hay un Plan B —en caso de que la Argentina no pueda cumplir con su programa financiero— porque el país está "afrontando todos sus desafíos".

Más allá de las cuestiones de la economía local, Macri se manifestó en contra de una posible intervención militar en Venezuela. "Necesitamos que Venezuela acepte fuerzas humanitarias. Se están violando los derechos humanos de los venezolanos diariamente. Tenemos que ser solidarios con los venezolanos que están sufriendo las consecuencias de una dictadura", dijo.

Fuente: Infobae