Massa, sobre la minería: "Argentina necesita terminar con quienes saquean al país"

Ayer por la noche, el titular del Frente Renovador, Sergio Massa publicó un tweet que no pasó desapercibido para los productores agropecuarios, que reaccionaron inmediatamente. El dirigente había escrito en esa red: "Argentina necesita con urgencia terminar con quienes saquean al país vendiendo productos primarios, en lugar de generar empleo produciendo y exportando trabajo argentino".

Efectivamente la frase que irritó a los productores surgió luego de una recorrida por la planta de Dow Chemical de Bahía Blanca, donde Massa había elogiado la transformación de gas en polietileno y criticado la exportación de recursos mineros sin agregado de valor.





Pero como el tuit de la polémica se refirió a un genérico "productos primarios", desató una ola de repudios de productores agropecuarios.





En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó "su profundo desagrado por las indignantes manifestaciones efectuadas" por Massa. "Tratar de saqueadores al país a quienes venden su producción primaria es claramente demostrativo del desconocimiento y la carga de prejuicios que algunos viejos dirigentes tienen sobre la actividad productiva del país", indicó la entidad.





Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), pidió que Massa se disculpe por sus declaraciones. "Habrá cambiado de significado en el diccionario el término saquear y los aportantes debemos haber pasado a ser a los que Massa llama saqueadores", dijo.





En tanto, Carlos Garetto, expresidente de Coninagro y que supo estar en un momento en el espacio de Massa, cree que está lejos de la realidad y se equivocó. "El campo no se olvida de la trayectoria que cada político tuvo. Si realmente dijo eso, debe estar volviendo a su origen", señaló el extitular de Coninagro. Su sucesor, Carlos Iannizzotto, señaló que su entidad no coincide en absoluto con el pensamiento del dirigente del Frente Renovador. "Es un comentario totalmente desenfocado. No sé si será estrategia política o falta de información, pero de lo que sí estoy seguro que su opinión es desacertada", dijo. Y Gustavo Grobocopatel, fue mucho más directo aún: "Quizá podamos exportar políticos", le dedicó.





