Massa irá como primer candidato a diputado de la lista Fernández-Fernández

No obstante, resaltó que en la coalición conformada con el kirchnerismo conviven diferentes partidos con identidades y pensamientos propios y se comprometió a cuestionar en un futuro las actitudes con las que no se sienta cómodo. De hecho, al ser consultado sobre el proyecto K para revisar las causas judiciales contra ex funcionarios, resaltó: "Yo estoy en las antípodas del pensamiento jurídico de Eugenio Zaffaroni".