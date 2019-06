Más de un millón de mendocinos están habilitados para votar en las PASO

Más de un millón de mendocinos votarán mañana en las primarias PASO para definir quienes competirán el 29 septiembre por la gobernación de Mendoza y a los integrantes de la legislatura provincial.



Además de votarse a los precandidatos para las categorías de gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales, se elegirán precandidatos a intendentes y concejales en la mayoría de los departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.



El oficialismo, con el Frente Cambia Mendoza conformado por la UCR, el PRO y otros partidos aliados, y el Frente Elegí Mendoza, encabezado por el justicialismo y otros 15 partidos, se presentan como favoritos para tener el mayor caudal de votos.



En total se renovarán alrededor de 143 cargos divididos en cinco categorías: gobernador, intendentes, senadores, diputados y concejales, que renuevan la mitad de sus bancas.



La disputa interna en el oficialismo mendocino para la gobernación será entre el intendente de la capital mendocina, Rodolfo Suárez, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien está inhabilitado constitucionalmente a ir por la reelección, y el titular del PRO en Mendoza e intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi.



Suárez, quien además es presidente del radicalismo local, está acompañado en la fórmula por el intendente del departamento de Junín, Mario Abed, mientras que De Marchi lanzó a la docente y referente social Susana Velázquez como precandidata a vicegobernadora.



Por otra parte, el peronismo no llegó a un acuerdo con el sector de Unidad Ciudadana por lo que dirimirán en las primarias el Frente Elegí Mendoza.



Allí se enfrentarán la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), quien cuenta con el apoyo de la ex presidenta Cristina Kirchner, y el actual intendente de Maipú, el justicialista Alejandro Bermejo.



El compañero de fórmula de Fernández Sagasti es el diputado provincial Jorge Tanús, en tanto que Bermejo va con la concejal oriunda de San Rafael Cristina Da Dalt como precandidata a la vicegobernación.



Completan la oferta el Frente de Izquierda (FIT), encabezado por Noelia Barbeito y Soledad Sosa; Protectora, que va con José Luis Ramón y Mario Vadillo; el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con Marcia Marianetti como precandidata a la gobernación, y el Partido Intransigente, con Dante González.



También compiten por un lugar en las generales provinciale el Partido de los Jubilados, con Emanuel Casas, y el Partido Federal, encabezado por Adolfo Innocente como precandidato a la gobernación.



En las localidades de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán los ciudadanos solo votarán las categorías de precandidaturas para la gobernación y diputados y senadores provinciales debido a que el 28 de abril tuvieron sus primarias municipales.



Para llegar a las elecciones generales, fijadas el próximo 29 de septiembre, los precandidatos deben obtener el 3 % de los votos, según la ley electoral de la provincial.



Los votantes mendocinos podrán viajar gratis mañana cuando vayan o regresen de emitir su voto, a la vez que quienes aún no hayan retirado su DNI tendrán a su disposición las oficinas del Registro Civil abiertas para acceder a su documentación que les permita sufragar.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Mendoza planificó un operativo de 5.000 efectivos policiales para brindar seguridad en toda la provincia; para la votación, las autoridades dispusieron cerca de 3.400 policías que estarán distribuidos en los 353 establecimientos habilitados para votar.



En tanto, desde la subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento se informó que a partir de las 20 de este sábado no se podrá vender bebidas alcohólicas y los locales permanecerán cerrados.